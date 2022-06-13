Dörtyol-Türkmenköy Anayolunda feci kaza!

Saat 20.30 sıralarında Dörtyol- Türkmenköy Anayolu üzerinde, Ali Özkaralı (E-37), yönetimindeki FF 194 plakalı araç ile Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Özkaralı ve araçta yolcu olarak bulunan Apler Uzuçar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.