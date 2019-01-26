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Dostluk maçı yapıldı

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:47
Dostluk maçı yapıldı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol takımı Gazimağusa Canbulat stadyumunda karşı karşıya geldi.

Eski hakemlerden Alper Aligüllü’nün yönettiği maçta karşılıklı ataklar sonuç vermeyince ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başlarında TBMM takımı Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda TBMM takımı, 23.Dönem Afyon Miletvekili Zekeriya Aslan ile skoru 2-0’a getirdi.

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Cumhuriyet Meclisi takımının golü ise İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu’ndan geldi.

Maçta Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Milletvekilleri Ersan Saner, Erhan Arıklı, Dursun Oğuz, Hasan Büyükoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu,Sunat Atun ve Mesut Genç’in yanısıra bazı eski Milletvekili ve Bürokratlar yer aldı.
Karşılaşma sonunda kupa töreni yapıldı ve madalyalar verildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, konuk takım Milletvekillerine teşekkür ederken, güzel bir dostluk ortamında tarihi bir stadyumda karşı karşıya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazananın dostluk olduğunu ifade eden Başkan Uluçay, TBMM ile ilişkileri her alanda geliştimek arzusunda olduklarını ifade etti.

Kupa töreninde konuşan Takım Kalecisi ve 22.23 ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz da dostane bir maçta biraraya geldiklerini ifade etti ve Başkan Uluçay ve Cumhuriyet Meclisine teşekkür etti.

Poyraz, en kısa sürede rövanş karşılaşması için Cumhuriyet Meclisi takımını Ankara’ya beklelediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Dostluk MaçıHaberKKTC
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