"DP OLARAK PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS'TE ÇEKİMSER OY KULLANMAYACAĞIZ"

DP Milletvekili Serdar Denktaş BRT’de 14. Saat programına konuk oldu ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, Kudret Özersay’ın kendisine yönelik ortaya attığı iddialara da yanıt verdi.

İşte DP Milletvekili Denktaş’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar….

“SİYASETİ BIRAKMIYORUM, MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLİYORUM”

“Aslında milletvekilliğinden çekiliyorum siyaseti bırakmıyorum. Artık aday olmama kararım var. 5 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden adaylık gelir mi gündeme gelebilir. Onu açık bırakıyorum ama milletvekilliğine artık aday olacak değilim. 31 yıl oldu Meclis’teyim. Dün yaşanan olay bir ilk olarak o da yazıldı 31 yıllık tecrübeme. Gerçekten benim için artık zamanı geldi”….

NEDEN SESSİZ KALMAK İSTİYORSUNUZ?

“Her konuda birşeyler söyleyecek durumda mıyım? Evet. Ama her konuda birşeyler söylemek olayın önemini ortaya çıkarıyor mu? Hayır. Dolayısıyla artık gerektiği yerde gerektiği şeyi söylemek benim için daha doğru. Az ama öz konuşayım diye bir karar verdim kendi kendime.Mümkün olduğunca sosyal çevrelerimde siyaset konuşmamaya çalışırım.Şunu gördüm ben ne kadar siyasetten uzak kalmaya çalışsamda siyaset benden uzak kalmıyor. 60 yaşın 31’i siyasette geçmişse uzak durmak çok kolay olmuyor”….

“ÇAĞMAN İLE MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜK”

“Bilinmesini gereken şu var Koral Çağman ile biz gerçekten bir ara milletveklliğinden istifa etmeyi de düşündük. Sonra prosedür gereği Meclis onayı bilmem ne.. dedim bu iş çok uzayacak, bırak kalalım ama ayrı hareket edelim. Hükümetin kurulması aşamasında çok net DP’nin bir oyu vardır. Biz ikimiz bağımsız hareket ediyoruz dedik. Ama günün sonunda öyle geldi netice beyinde değişmedi ama hükümetin kurulması için farklı bir tutum içerisine girdik”….

“FİKRİ ATAOĞLU İLE BAHÇEDE OYNAYAN ÇOCUKLAR DEĞİLİZ”

“Fikri Ataoğlu ile bahçede oynayan çocuklar değiliz.Konuşuyoruz ama eski sıcaklığım yok. Ataoğlu ile şekerli portakal durumuna gelmedik… Ben kin tutamam.Karakter icabı aklıma birşeyi takıp da kin tutmam. Bugüne kadar arkamdan bıçaklanıp giden çok arkadaş oldu hepsiyle yine konuşurum.Ama temkinli davranırım elbette. Bu da öyle bir duruma gelecek.

“BURUKLUĞUM ELBETTE VAR”

“DP benim evladım gibidir. Partinin çeşitli kademelerindeki görevlerimle 28 senem geçti. Bundan sonra parti benim katkımla değil kendi uğraşlarıyla olacak”….

“PARTİLİ BAŞKALARINA SON BİZE DEVAM TALEBİNDE BULUNDU”

Burukluğunuz yok mu? “Var ya. Yok mu? ….Neden partinin bu noktaya geldiği konuşulmaz hep parmaklar beni işaret eder. Benim hatalarım da olabilir. Hata dedikleri şey nedir? Bu parti kuruluşunda partizanlığa son diye yola çıktı. Ama partili başkalarına son bize devam talebinde bulundu.Bunu hep reddettim…. Ben partinin ilkelerine bağlı kaldım..Bu partiyi küçülttü ise ben bu suçu olduğu gibi kabul ederim”….

“SEÇİM MANİFESTOLARIM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM”

“Siyasette beklentim olsa milletvekilliğine devam ederim. Geri çekilip dışta bir sivil toplum örgütü ile mi olur bir hareket mi oluştururum bir şekilde siyasetin içinde olacağım. 2000 yılından beri her seçim dönemi ortaya koyduğum manifestolar var. Onları toparladım şimdi üstünde çalışıyorum, bir senteze oturtayım kendilerini. Bir şekilde bir hareketim olacak. Ama milletvekili olarak değil”…

“NEDİR ÖZERSAY’IN DERDİ?”

“BENİM ÜSTÜMDEN GÜNDEM YARATMASI ACEMİLİKTİR”

“Siyasetten artık ayrılıyorum. Milletvekilliğinden dönem sona erdiğinde ayrılıyorum.Nedir Özersay’ın derdi. Kendini aklamak benimle uğraşmak olduğunu zannetmem. Bir programda projedir demiştim belki de intikamı veya ona karşılık verilen bir cevap….Benim üstümden gündem yaratması acemiliktir. Başka birşey değil”….

“Özersay’ın şimdi mi aklına geldi.Nedir derdi? Belli ki hareketin kuruluşundan itibaren benimle uğraşması için bir misyon edindi kendisine. Şimdi ne imiş suçladığı arazi meselesi dışında?

“BANA YAPILMIŞ BÜYÜK HAKSIZLIKTIR”

HP Milletvekili Kudret Özersay’ın “4’lü koalisyonda Maliye Bakanlığı bakanlıklar arasında adil dağılım yapamıyordu”şeklindeki açıklamasının anımsatılması üzerine Denktaş şu yanıtı verdi.

“En hafif değimi ile bana yapılmış büyük bir haksızlıktır söylediği. Unutmayın o dönem Türkiye’den bir tek kuruşun gelemediği bir dönem. Tamamen kendi kaynaklarımız ile işleri çeviriyoruz. Bırakın kendi işlerimizi savunma bütçemizi, borçlarımızı kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Böyle bir dönem içerisinde Ulaştırma Bakanlığı yıllardır ödenmeyen istimlak tazminatlarını getirip talep ettiğinde hiç ikiletmeden ödedim. İçişleri Bakanına emirnameleri hazırlarken yurtdışından bu işler için uzman birilerini getirin ona yaptıralım kimse şikayet edemesin dedim. Ayşegül hanım yoktur benim bütçemde o kadar para demişti. Sen yurtdışından bul gerçekten uzmanları neyse bedeli ödeyeceğiz dedim. Bu iddialar beni suçlamaktan başka birşey değil”…

“HALA DAHA BENİMLE NİÇİN UĞRAŞIR ANLAMIŞ DEĞİLİM”

“Hala daha Özersay benimle niçin uğraşır anlamış değilim. Yine kendi döneminde yurtdışı çalışanların maaşlarını ayarlamış değil miyiz? Nasıl onlara farklı davrandım? Yok böyle birşey. Bunu kabul etmem mümkün değil. Üstelik Tolga Atakan çok sevdiğim ve birlikte çalışmaktan zevk aldığım bir arkadaştı.Ve her türlü kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Son hükümet bozulmadan 57 Milyon TL yol onarımları için kaynak ayarladım. Şimdi dönüp böyle bir suçlama yapması en hafif ifade ile haksızlıktır. Başka birşey değil. Yani reddederim bu iddiayı”….

“DP VE YDP’Yİ SUÇLAMAYA GİDEBİLİRLERDİ”

“UBP’li arkadaşları dün sabah izlediğimde birbirlerinin yüzlerine bakmamasından, konuşmamaya çalışmasından sezdik birşeyler olduğunu. Bağımsızlar ve YDP ile de görüşerek dedik ki birinci tur biz boş kullanalım, oyumuzu yakalım. 2. Tur gerekli oyu veririz”….

Neden?

“Çünkü yine aynı şey olacaktı belli ki ama suçlanacak olan biz olacaktık. UBP’liler kendi içinde biz verdik DP ile YDP vermedi şeklinde bir suçlamaya gidebilirlerdi. 26 ile dünkü meclis başkanlığı seçimi sona erdi ve reddedildi.Bunun ikinci turu yoktur. Perşembe günü yine birinci tur olarak başlayacak. Yeniden Resmiye Canaltay’ı mı? Bir başkasını mı? gösterirler o bizim bildiğimiz birşey değil. UBP’nin vereceği bir karar” …

“BİZDEN MUHALEFETE OY GİTMEZ”

“Muhalefetin toplam 21 oyu var. Bizden muhalefete oy gitmez. Perşembe günü DP olarak çekimser oy kullanmayacağız. YDP ile de konuşacağız. Peeşembe günü Meclis Başkanı seçilebilir. Birinci turunda olmaz ikinci turunda olur.

“BELLİ Kİ YANLIŞ HESAP YAPTIM”

“İşin doğrusu UBP’li bazı milletvekilleri oylarını yakarlar diye düşündüm ama ret vereceklerini düşünmemiştim. O noktada belki yanlış hesap yaptım. En azından biz kendi mahsumiyetimizi ispat etmiş olduk”…

“Muhalefet Perşembe günü Meclis Başkanlığı için aday gösterir mi göstermez mi bilemiyorum. Dün örneğin muhalefetin adayı olmuş olsaydı kazanırdı. Ve biterdi seçim ikinci turu falan olmazdı. Çünkü ortada 26 ret vardı”….

“RESMİYE HANIM ADINA ÜZÜLDÜM”

“Dün ilk defa bir aday reddedildi. Üzüldüm doğrusu. Çünkü aynı parti içerisinde birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızdan gelen bir olumsuz tavır bu nedenle reddedilen ilk aday olmak. Resmiye hanım adına üzüldüm onu söyleyeyim. Ama kendisi inat eder neticede Meclis Başkanı olacak”….