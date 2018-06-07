DP’nin tanıtım etkinliği Salı’ya ertelendi

Demokrat Parti’nin (DP) bu akşam saat 18.00’de Bedesten’de gerçekleştireceği aday tanıtım etkinliği salıya ertelendi.
DP’den yapılan açıklamada, etkinliğin, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Gencay Eroğlu’nun seçim çalışmaları esnasında geçirdiği kaza sonucunda parmağının kırılması nedeniyle 12 Haziran Salı akşamı saat 18.00’e ertelendiği kaydedildi.
Salı akşamı yapılacak tanıtım etkinliğinde Gencay Eroğlu’nun kamuoyuyla projelerini paylaşacağı ve Belediye Meclis üyesi adaylarının tanıtılacağı belirtildi.