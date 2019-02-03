Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 39’uncu yıl dönümünde anılıyor

Çok yönlü kişiliğiyle Kıbrıs tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 39’uncu yıl dönümünde, çarşamba günü anılıyor.
39 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu, tedavi için götürüldüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Nalbantoğlu, ölümünden sonra adı verilen, ülkenin en büyük ve merkezi hastanesinin inşaatı için büyük mücadele vermiş ve yapımında bizzat çalışmıştı.