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Dr. Fazıl Küçük, 35’inci ölüm yıldönümünde anılıyor

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 35’inci ölüm yıldönümünde anılıyor.

15 Ocak 2019 Salı 09:49
Dr. Fazıl Küçük, 35’inci ölüm yıldönümünde anılıyor

Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla bugün tören ve etkinlikler gerçekleştirlecek.Dr. Fazıl Küçük, için düzenlenecek ilk tören, anıt mezarının bulunduğu Anıttepe’de saat 10.27’de yer alacak.

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Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilecek. Törende anıt özel defteri de imzalanacak.

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek.Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yapacak.

Etkinlikte Lefkoşa Türk Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak. Halkın Sesi Gazetesi önünden saat 09.30’da başlayacak anı koşusu da saat 10.25’te Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarının önünde sona erecek.

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Ertaç Eser 2019-01-15 10:08:17

Ruhu şad olsun.

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