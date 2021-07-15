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DR. Gürkut uyardı: Sınırların da sonuna geldik sayılır

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KTTB Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

15 Temmuz 2021 Perşembe 23:48
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DR. Gürkut uyardı: Sınırların da sonuna geldik sayılır

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "Bir avuç sağlık çalışanı dışında salgını önemseyen kalmadı sanki" tespitinde bulundu.

İşte Gürkut'un açıklaması:

Herkes bir düşünsün: Diyelim ki bugün PCR testi yaptırdınız ve pozitif çıktı.

Son 3 günde kaç kişi ile maskesiz yan yana geldiniz? Kaç kişi ile birlikte yemek yediniz? Kaç kişi ile fiziksel temas ettiniz? 3 gün boyunca… 10? 20? Daha fazla?

Bugün 150 kişinin testi pozitif çıktı. Her birinin 10 temaslısı olsa 1500 temaslının aranıp bulunması, takibe alınması lazım. Bu 150 kişinin birer birer dopdolu olan otellere ve öncesinde de tetkik için hastaneye gitmesi lazım. Hem de bugün tamamlanması lazım. Çünkü yarın yeni 150 pozitif saptanacaktır.

Bunları bir avuç insan tam 17 aydır aralıksız yapıyor. Hem de siz uyurken, siz deniz kenarında eğlenirken, siz düğündeyken, siz yemekteyken de yapmaya devam ediyor.

Herkes çok yoruldu. Sizler kurallara uymaktan yoruldunuz mu? İnanın ki onlar da yoruldu, tükendi hatta.

Çok sıkıldık diye hem kurallara uymayalım ama hem de kapanmayalım olur mu sizce?

Olur!

Nasıl olur bilir misiniz?

Pozitif olan olur, evinde oturup ağrı kesici ateş düşürücüsünü alır, hastaneye de sadece ağır hasta olanlar gelir. Temaslı falan da aranmaz, bulunmaz…

Bu bize uyar diyorsanız böyle devam edebiliriz.

Çünkü biz küçük bir ülkeyiz ve imkanlarımızın da sınırı var. O sınırların da sonuna geldik sayılır.

Ya pandemi ekipleri güçlendirilir, imkanlar artırılır, denetim sağlanır ya da bu noktada yeni bir salgın politikası kararı vermeye baksın yöneticilerimiz.

Salgın değil torpil yönetimine döndü gidişat çünkü.

Bir avuç sağlık çalışanı dışında salgını önemseyen kalmadı sanki.

Bir 1 kişi ve şunu diyen bir yazı 'SALGIN KİMİN UMURUNDA?' görseli olabilir

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