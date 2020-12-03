Dr. Hüdaverdi kendini izole ettiğini açıkladı

Dr. Özcan Hüdaverdi ’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Herkese en içten sevgilerimle sağlık diliyorum.

Toplum sağlığı açısından paylaşmak istedim;

Maske ve hijyenime çok önem verdiğimi ve sürekli uyardığımı biliyorsunuz!!

Tedbirlerimin çerçevesinde , covid hastası tespit etmiş olduğumu ve şahsen hertürlü olasılığa rağmen , kendimi temaslı vaka olabileceğimi düşünerek ve toplumun sağlığı açısından kendimi izole ettiğimi ve 02/12/20 tarihinden itibaren, sağlık bakanlığı yetkilileri ile istişarede olup ,7 gün izole şekilde hayatımı idame edeceğimi paylaşmak istedim.

01/12/20 tarihinde , Muayene ettiğim tüm hastalarım lütfen endişe içinde omasın!!, ve virüs bulaşan bir kişinin 3. Günden sonra bulaştırma ihtimali olduğunu bilmenizi isterim!!!

Toplumun sağlığı açısından izole kalımam gerektiğini düşünerek, 7. Gün pcr test sonucuma göre görevime başlayacağımı söylemek istiyorum.

inşallah sizlerde durumun ciddiyetinin farkında olur ve tedbirlerinizi alırsınız!!

Girne için durum ciddi ve sizlerde ricam;

lütfen gerekmedikçe hastaneye ve kalabalık ortamlarda bulunmayın. Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü kişilerin çok daha dikkatli olması gerekir!

Maske , hijyen , sosyal mesafe!!

Saygılarımla.

Dr özcan