Dr. Küçük oyunlarına 25 ülke katılıyor

Aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Almanya, Romanya, İskoçya, Moldova, İran, Özbekistan, Bosna-Hersek, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, İsrail, İsveç, Macaristan, Polonya ve Slovakya’nın yer aldığı 25 ülkeden, toplam 385 sporcu ve yöneticinin yer alacağı organizasyon, 07 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa Dereboyu’nda gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşü ile start alacak. Organizasyonun resmi açılışı, 09 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.30’da Anıttepe’de yapılacak olan anma töreniyle başlayacak. Bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na katılacak olan kafileler için 09 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 12.00’da Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Acapulco Hotel’de bir açılış töreni gerçekleştirilecek.

19’su gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın programı aşağıdaki gibidir.

09-12 Ekim 2019:

Bilardo Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 12 ülkeden (KKTC, Türkiye, Belarus, Ukrayna, Rusya, Almanya, Bosna-Hersek, Estonya, Finlandiya, İsrail, İsveç ve Slovakya) sporcuların katılımıyla Girne-Çatalköy’de Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

16-18 Ekim 2019:

Tenis Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 4 ülkeden (KKTC, Türkiye, Bosna-Hersek ve Polonya) sporcuların katılımıyla Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki merkez tenis kortlarında saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

16-18 Ekim 2019:

Herkes İçin Spor Federasyonu’nun organize ettiği Bocce oyunları, 6 ülkeden (KKTC, Türkiye, Slovakya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti) sporcuların katılımıyla Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan tesislerde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

19 Ekim 2019:

Güreş Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 4 ülkeden (KKTC, Bulgaristan, Kosova ve Türkiye) sporcuların katılımıyla Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi’nde yer alan Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

22-24 Ekim 2019:

Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 7 ülkeden (KKTC, Türkiye, Romanya, Özbekistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Masa Tenisi Federasyonu’nun, Lefkoşa’daki merkez salonunda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

24-26 Ekim 2019:

Taekwondo Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 10 ülkeden (KKTC, Türkiye, İskoçya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Ermenistan) sporcunun katılımıyla Girne’de yer alan Avrasya Spor Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.