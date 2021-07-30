Dr. Sibel Siber: ÇOK GEVŞEDİK!

Siber , toplumda hakim olan “Aşı olanlar da virüs kapıyor” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi, “Mutlaka aşı olalım” uyarısında bulundu.

Sibel Siber, “Halk olarak çok gevşedik” dedi ve uyardı:

“Koranavirüs dünya genelinde çok hızlı yayılıyor. Bizim ülkemizde de delta varyantı görüldü. Buna rağmen halk olarak biraz gevşedik. Toplum olarak bir araya geliyoruz, düğünlerde çok kalabalık bir şekilde iç içeyiz. On günlük bayram tatili süresi geçirdik ve tatil beldelerinde birçok insanın yine bir araya geldiğini gördük. Evet bunlar sosyal ihtiyaç olabilir. Hastalık devam ettiği için ruhsal olarak da etkilendiği için toplum bir önce rahatlama bekliyor. Bunun özleminde psikolojik olarak insanların tepkisini görüyorum...”

“MUTLAKA AŞI OLMALIYIZ”

Siber, pandemide aşının önemine değinerek “Aşı olanlarda virüs kapıyor” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi ve “Aşı olalım” çağrısında bulundu.

Dr. Sibel Siber, “Aşı umut veriyor ama aşılı olmak virüs bulaşmamak veya bulaştırmama anlamı taşımıyor. Aşılı olanlarında virüs olduğunu hatta hasta olduğunu görüyoruz. Şöyle bir soru ile karşılaşıyoruz, aşı yapanlar da hasta oluyor niye aşı olalım? Sakın böyle bir düşünce geçmesin hiç birimizin aklından...Sadece kendi ülkemizde değil kendi meslektaşlarımızdan alığımız ve hastanelerimizden aldığımız bilgiler değil...Dünyadan aldığımız bilgilere göre yoğun bakımda yatma hayatını kaybetme aşı olmayanlara göre çok daha düşük. Hatta hiç yok denecek kadar az bu nedenle mutlaka aşı olmalıyız" diye konuştu.

BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSEK VAKALAR DAHA DA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Son günlerde artan koronavirüs vakaları hakkında da konuşan Siber, şunları dile getirdi; “Bu şekilde devam edersek vakalar daha da artış gösterebilir. En önemlisi, hastalığın ilk gününden bu yana en basit tedbir maske ve mesafe bundan asla vazgeçmemeliyiz. Çok özlediğimiz buluşmalarımıza, sosyal hayatımıza, gezilerimize, kavuşmalarımıza, toplantılarımıza geri dönelim. Bu şekilde devam edersek vakalar daha da artış göstere bilir çok hızlı yayıldığı için bir kişi bir kişiye bulaştırdığı zaman o bir kişi ne kadar çok temas etmişse o kadar çok kişiye hızla yayıyor. Bulaş sayısı arttıkça bu katlanarak artabilir. Sağlık Bakanlı’ğı yetkililerinin alacağı önlemlerle, kısıtlamalarla veya denetimlerle baş edilemez. Denetimleri alınan önlemleri yetersiz görüyorsak o zaman kişisel olarak vatandaş ve birey olarak daha çok tedbirimizi arttırmamız lazım. İki bacak çalışırsa bu hastalığın ve salgının üzerinden gelebiliriz."

Kaynak : Kıbrıs Haber

https://www.kibrishaber.com/kibris/eski-meclis-baskani-dr-sibel-siber-cok-gevsedik-h9992.html