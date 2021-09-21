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Dr. Sibel Siber, zatürre aşısına yönelik açıklama yaptı

Eski Meclis Başkanlarından Dr. Sibel Siber, sosyal medya üzerinden ‘aşılarla’ ilgili bir açıklama yaptı.

21 Eylül 2021 Salı 23:08
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Dr. Sibel Siber, zatürre aşısına yönelik açıklama yaptı

Eski Meclis Başkanlarından Dr. Sibel Siber, sosyal medya üzerinden ‘aşılarla’ ilgili bir açıklama yaptı.

Dr. Siber, bugünlerde Koronavirüs aşısının yanında sıklıkla zatürre aşısıyla ilgili de bilgi talep edildiğini ifade ederek, “Öncelikle aşı yapınmadan mutlaka doktorunuza danışınız” notunu da ekledi.

İki türlü zatürre aşısının mevcut olduğuna dikkat çeken Siber, şunları söyledi:

“PCV 13  ve PPSV23.

65 yaş üstünde olan ve aşağıdaki hastalıkları taşımayan herkese, önce 1 doz PCV13, 1 yıl sonra da PPSV23 önerilmektedir.

Kronik bir hastalığı olanlara; alkolizm, kronik karaciğer hastalığı, kronik akciğer hastalığı, sigara içenlere ve şeker hastalarına önce 1 doz PCV 13, 1 yıl sonra PPSV23, 5 yıl sonra PPSV23 tekrarı önerilmektedir. 

Dalağı alınmış, kan hastalıkları, böbrek yetersizliği, kanser ted, bağışıklık sistemi yetersiz olan veya bağışıklığı baskılayıcı ilaç alanlar veya diğer yüksek risk grubu olanlar (doktorun tavsiyesi ile) önce, 1 doz PCV13, 8 hafta sonra 1 doz PPSV23 , 5 yıl sonra ise PPSV23 tekrarı önerilmektedir.

19-64 yaş arasında olup da yukarıdaki riskleri taşımayanlara rutin olarak zatürre aşısı önerilmemektedir. 19- 64 yaş arası olanlar ve yukarıdaki hastalıkları taşıyanlara, zatürre aşısı uygulaması, 65 yaş üstü uygulaması ile aynıdır.”

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