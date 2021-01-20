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Dr. Vaiz’den kalp hastalarına tavsiye

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz hastalarına tüm doktorlarına danışarak , COVID 19 aşısını olmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 15:47
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Dr. Vaiz’den kalp hastalarına tavsiye

Sosyal medya paylaşımında “Tüm hastaların durumunu en iyi bilen ,takip eden kendi doktorlarıdır. Hastaların sadece kalp değil ,başka hastalıkları da varsa hastalarımıza ilgili tüm doktorlarına danışarak, COVID 19 aşısını olmalarını tavsiye ediyoruz” diyen Vaiz, şunları kaydetti:

Covid 19 aşılarıyla ilgili hastalarımız sürekli sorular sormaktadır O nedenle genel olarak kalp hastalarımıza iletmek istediğimiz mesaj şudur:

Tüm hastaların durumunu en iyi bilen ,takip eden kendi doktorlarıdır. Hastaların sadece kalp değil ,başka hastalıkları da varsa hastalarımıza ilgili tüm doktorlarına danışarak , covid 19 aşısını olmalarını tavsiye ediyoruz.

1.Ameliyat olsun ,olmasın tüm kapak hastalarımız

2.By pass geçiren hastalarımız

3.Stentli hastalarımız

4.Doğumsal kalp hastalığı olan hastalarımız

5.Kalp yetersizliği olan hastalarımız

6.Kalp pili olan hastalarımız

7.Kalp şok cihazı olan hastalarımız

8.Kalp destek cihazı olan hastalarımız

9.Yüksek tansiyon hastalarımız

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