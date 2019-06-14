Dr.Tomgüsehan “Sırlar Adası” romanını Harmancı’ya takdim etti

Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan Nisan ayında ülkemizde ve Türkiye’de kitapçılarda satılmaya başlayan ‘’Sırlar Adası‘’ adlı ezoterik siyasi romanının KKTC’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını kaydederek kitabın Kıbrıs’ı tarihsel bütünlük içinde birçok boyutta ele almakla birlikte genel olarak Barnabas İncili ekseninde ilerlediğini belirtti. Okuyucunun Kıbrıs adası ile ilgili olarak tarihsel bir bütünlük içerisinde 2000 yıllık bir gizemin nasıl aydınlatıldığına tanık olacağını dile getiren yazar Tomgüsehan okuyucunun kitabı okudukça Kıbrıs adasının gizemli tarihine ait şifrelerin teker teker çözüleceğini ifade etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yazar Dr.Tomgüsehan’a Kıbrıs adasının gizemli geçmişine ışık tutacağına inandığı roman için teşekkür etti. Yazar Tomgüsehan’ın anlattıkları çerçevesinde kitabı okuyacağını ifade eden Başkan Harmancı, Kıbrıs’ın geçmişiyle ilgili çok boyutlu bu tür araştırmaya dayalı kitapların ada tarihi açısından önemine vurgu yaptı. (BRT/MAIL)