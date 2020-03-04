Durdurulan Keklik üretimine çözüm arayışı

KKTC Avcılık Federasyonu sosyal medyadan keklik üretimi ile ilgili bir duyuru yaptı.

Duyuru şöyle:

Bilindiği üzere eski Av Yasası’nın güncellenmesinin en önemli ihtiyaçlarından biri de, Av Fonuna yapılan katkının çok ciddi değer kaybetmesiydi. Bu kaybın yaşattığı mağduriyetlerden biri de ne yazık ki en güzide kulüplerimizden biri olan Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübüne (GAAK) yansıdı. Çünkü GAAK, Avcılık Federasyonu ve Merkez Av Komisyonu ile protokol imzalayarak, belli bir ücret karşılığında gerçekleştirdiği keklik üretimini, eski Av Fonundaki maddi imkansızlık dolayısı ile yapamayacak duruma geldi.

Yeni Av Yasası’nın maddi olarak Av Fonuna yansıması 2021 yılında olacağından, Avcılık Federasyonu’nun keklik üretimi yarı yarıya azalırken, GAAK’ın ise keklik üretimi durdu. Bu gelişmeler sonrasında GAAK Başkanı Mehmet Konuşur ve Yönetimi Kurulu, Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser’in de katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda taraflar görüş alışverişinde bulunurken, bu durumdan çıkış için bazı çözüm arayışlarına gidilmesi için çalışma yapılması kararı alındı.