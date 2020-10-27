Dursun Oğuz: “Kişisel menfaatlere UBP’de yer yoktur”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Dursun Oğuz Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde buldu.

Dursun Oğuz, Milletvekilliği, Genel Sekreterlik ve Bakanlık görevlerine UBP sayesinde geldiğini ve bunun gururunu yaşadığını ifade etti. Oğuz, ‘şimdi de Genel Başkan olarak partime hizmet etmek istiyorum ve tüm üyelerimizden destek alacağıma inanıyorum’ dedi.

Bugüne kadar bulunduğu görevlerde yaptıklarının yapacaklarıiçin kefalet olduğunu vurgulayan Oğuz, UBP’lilerden de tüm adayları değerlendirirken icraatlarıyla değerlendirmelerini istedi. ‘Yaptıkları ve yapacaklarından emin olduğunu dile getiren Oğuz, bu yüzden genel başkanlık görevine talibim’ dedi.

Oğuz konuşmasına şöyle devam etti: