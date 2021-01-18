Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Durumu ciddiyetini koruyor: Şuuru kapalı, uyutuluyor

Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in durumu ciddiyetini koruyor. Kaynak: Durumu ciddiyetini koruyor: Şuuru kapalı, uyutuluyor

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:30
2377 Okunma
Durumu ciddiyetini koruyor: Şuuru kapalı, uyutuluyor

Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in durumu ciddiyetini koruyor. Kurtdemir’in durumu hakkında bilgi veren Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Kurtdemir’in şuurunun kapalı olduğunu ve uyutulduğunu belirtti. Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren ve şuuru kapalı olan Kurtdemir’in durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Hatırlanacağı üzere; Girne’de dün meydana gelen kazada 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ağır yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kazayla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şu şekilde paylaşılmıştı:

“Dün saat 06:20 sıralarında Girne’de Sht. Ast.Sb.Cemil Akın sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Beylerbeyi’nde sakin Kenan KURTDEMİR (E-23) yönetimindeki PH 670 plakalı Suzuki marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Uğur Mumcu Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Mehmet Eren DÜZCE (E-20) yönetimindeki PU 878 plakalı Mercedes marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmadan sonra ileri doğru savrulan PH 670 plakalı araç yolun solunda bulunan taç duvara çarptıktan yolun sağına geçip Girne Belediyesi’ne ait kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerinde durmuştur. Yine çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan PU 878 plakalı araç ise yolun solunda bulunan taş duvara ve Hasan Cafer İlkokulu tabelasına çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Murat ÖZDEMİR (E-22) yaralanarak kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır.

Yine aynı kazada yaralanan PH 670 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip acil servis yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.”        

Kaynak : Yenidüzen

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Uyardı! Bu Akşama Dikkat
Meteoroloji Uyardı! Bu Akşama Dikkat
GAÜ’den Pilotaj bölümü hariç yüzde 100 burs imkanı
GAÜ’den Pilotaj bölümü hariç yüzde 100 burs imkanı
GİRNE BELEDİYESİ, 436 İŞYERİNİ DENETLEDİ
GİRNE BELEDİYESİ, 436 İŞYERİNİ DENETLEDİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim