Dürüst: "Tarih kitaplarda değil eserlerde de yaşatılmalı"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Eski Girne Limanı ve Çevresini Koruma Derneği Başkanı İsmail Sabbar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre dernek heyeti, “yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aktardı ve yatırımların önemine değindi.”

Dürüst de kabulde, Eski Girne Limanı’nı yeni bir düzene koymak için uzun süredir çalışmalar olduğunu, bugün de bu çalışmaları yeniden görüşmek için bir araya gelindiğini belirtti.

Eski limana yatırım yapmanın özelde Girne, genelde KKTC turizmi ve Girne esnafına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Dürüst, limanın yakın gelecekte çok daha iyi bir noktaya gelmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Dürüst, Girne Antik Limanı’na sahip çıkmanın hem geçmişe hem de geleceğe sahip çıkmak anlamı taşıdığını belirterek, “Tarih sadece kitaplarda değil, eserlerde de yaşatılmalı. Yaşayan tarihi eserlere sahip çıkmak, onları geleceğe taşımak hem geçmişe hem de geleceğe sahip çıkmak anlamını taşımanın yanında, ekonomik anlamda ve ülkemizin tanıtılması anlamında büyük katkılar sağlayacaktır” şeklinde ifadeler kullandı.