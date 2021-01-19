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Düşen kayayı kaldırma çalışmaları devam ediyor

Çayırova – Mehmetçik anayoluna düşen kayayı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

19 Ocak 2021 Salı 09:40
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Düşen kayayı kaldırma çalışmaları devam ediyor

Çayırova – Mehmetçik anayoluna düşen kayayı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam yaşanan aşırı yağış dolayısıyla Ay Yıldız yolu üzerine devrilen kaya parçası Mehmetçik Belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Mehmetçik Belediyesi konu ile ilgili açıklama yaparak “Bölgemizde dün akşam aşırı yağan yağmurlardan dolayı Mehmetçik Ay Yıldız yolu üzerine devrilen kaya parçası belediye ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. Yol üzerindeki tahribatın giderilmesi ile birlikte yol trafiğe tekrardan açılacaktır. Çalışmalar devam ediyor, önümüzdeki saatlerde çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.” dedi.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu yolun trafik akışına kapatıldığını ve ulaşımın Mehmetçik-Pamuklu anayolu üzerinden sağlandığını bildirmişti.

Son Güncelleme: 19.01.2021 10:42
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