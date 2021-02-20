Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
Ali Pilli görevden alındı!
Kapat

Eczacılar Birliği Eczanelerin yeni çalışma saatlerini açıkladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), 22 Şubat Pazartesi itibariyle eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczane çalışma saatlerini açıkladı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:24
812 Okunma
Eczacılar Birliği Eczanelerin yeni çalışma saatlerini açıkladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), 22 Şubat Pazartesi itibariyle eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczane çalışma saatlerini açıkladı.

KTEB Başkanı Umut Öksüz’ün yaptığı açıklamaya göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefke bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 – 17.30, cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçiler ise 08.00 -00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Karpaz ve Mesarya bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 -20.00,cumartesi 08.00 -16.00, pazar günleri ve resmi tatillerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vercek.

İskele bölgesindeki eczaneler; hafta içi 08.00 -17.30, cumartesi 08.00- 13.30 saatleri arasında açık olacak.

İskele bölgesi nöbetçi eczane, hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. 20.00 -22.00 saatleri arasında “on-call” hizmeti olacak. Cumartesi 08.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Pazar günleri ve resmi tatillerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE BİR KURULTAY OLSUN"
"KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE BİR KURULTAY OLSUN"
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Resmiye Canaltay getirildi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Resmiye Canaltay getirildi
Sağlık Bakanı Ünal Üstel oldu
Sağlık Bakanı Ünal Üstel oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim