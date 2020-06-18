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Eczacılar Birliği Meclis Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda" Meclis'e iletilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

18 Haziran 2020 Perşembe 14:12
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Eczacılar Birliği Meclis Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda" Meclis'e iletilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. 

Eylemde, "İmzayı At Yetkimi Ver", "Eczacının Pili Bitiyor", "Eczacının İlacı KTEB (değişiklik) Yasa Tasarısıdır", "Sağlığa Siyaseti Karıştırma", "Daha İyi Hizmet İçin Daha Çok Yetki" yazılı pankartlar açtı. 

Meclis önünde saat 12.30'da başlayan eylemde konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dertlerini birçok kez anlatmak için girişim yaptıklarını ancak bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi. 

Eczacıların yerinin sokak değil, eczanelerinde hastaların yanı olduğunu vurgulayan Öksüz, mesleğin geleceği ve toplumsal hizmet kalitesinin artırılması için meslek yasasının önemli olduğunu kaydetti. 

Yasanın değişikliği için yapılan girişim ve görüşmeleri anlatan Öksüz, görmezden gelinen eczacıların eylem yapmak zorunda bırakıldığını, bugün de bir sonuç alamazlarsa ikinci eylemi yapacaklarını söyledi. 

Hükümeti ve sağlık bakanlığını suçlayan Öksüz, yasa değişikliğiyle ilgili eylemin dikkate alınmaması ve gerekli girişimlerin yapılmaması durumunda ikinci ve süresiz eylem planı yapacaklarını kaydetti. 

Pandemi sürecinde de eczacıların yalnız bırakıldığını savunan Öksüz, bugün hükümetin ve sağlık bakanlığının kendilerine yasa ile ilgili olumlu bir dönüş yapana kadar Meclis önünde olacaklarını söyledi. 

Eylem devam ederken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da dışarıya çıkarak, birlik başkanından talepleriyle ilgili bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Eczacılar BirliğiEylem
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iyi da 2020-06-18 14:41:56

iyi da adamın soy adı ile eylem pankartı yapmak tüm aile ve sülalesi ve sevenlerine saygısızlıktır.

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