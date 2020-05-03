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Eczanelerde mesai saatleri değişikliği

KTEB, yazılı bir açıklamayla, eczanelerin mesai saatlerine ilişkin yapılan değişiklikleri açıkladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 14:59
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Eczanelerde mesai saatleri değişikliği

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), yazılı bir açıklamayla, eczanelerin mesai saatlerine ilişkin yapılan değişiklikleri açıkladı.

KTEB Başkanı Umut Öksüz’ün imzasını taşıyan açıklamada, eczanelerin mesai saatlerinin 4 Mayıs 2020 – 17 Mayıs 2020 tarihleri arasını kapsayan tarihlerde, 08.00-16.00 olarak devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, nöbetçi eczanelerin hizmet saatlerinin ise, 16.00 – 20.30 (20.30 – 00.00 Acil Reçeteli Hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde düzenlendiği bildirildi.

Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin içerisinde bulunduğu kriz durumundan dolayı eczane mesai çalışma saatleri ve nöbetçi eczane saatleri 4 Mayıs 2020 – 17 Mayıs 2020 tarihleri arası aşağıdaki gibi değişmiştir. Buna göre;

Ada Geneli Eczane Mesai Saatleri;

4 Mayıs 2020 – 17 Mayıs 2020 tarihleri arası mesai saatleri: 08.00-16.00 olarak devam edecektir.

Tüm nöbetçi eczane hizmet saatlerindeki değişiklik ise;

16.00 – 20.30 (20.30 – 00.00 Acil Reçeteli Hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde düzenlenmiştir.

Eczanelerimizdeki hasta kabulleri, pandemi döneminde eczacılarımız tarafından uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edecektir.

Nöbet esnasında; ateş, öksürük, hapşırma şikâyeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edilecektir.

Güncel mesai saatleri, nöbetçi çalışma saatleri ve nöbetçi eczaneler sadece Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sitesi olan www.kteb.org sitesinden veya Google Play ve App Store’da bulunan KTEB uygulamasından takip edilmelidir. Resmi site haricinde bulunan web sitelerinde bulunan diğer nöbetçi eczane listelerine itibar edilmemesi önemle rica olunur.”

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