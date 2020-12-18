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Eğitim Bakanı: 1 haftada 1 öğretmen 5 öğrencide pozitif

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, son bir haftada 1 öğretmen 5 de öğrencide pozitif vaka tespit ediğini söyledi, “Tüm okullarda gerekli testler yapılmıştır, temaslılar takip edilmektedir” dedi.

18 Aralık 2020 Cuma 16:03
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Eğitim Bakanı: 1 haftada 1 öğretmen 5 öğrencide pozitif

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, son bir haftada 1 öğretmen 5 de öğrencide pozitif vaka tespit ediğini söyledi, “Tüm okullarda gerekli testler yapılmıştır, temaslılar takip edilmektedir” dedi.

Pandemi sürecine yönelik kılavuzun takip ediğini söyleyen Amcaoğlu, seyreltilmiş eğitimin sürdüğünü  ifade etti.

Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, şubat tatilin daha erkene alınmasının da tartışıldığını, uzmanların görüşleri doğrultusunda hareket edileceğini ifade etti.

Amcaoğlu, yüksek öğrenime yönelik, yurt dışında kalmış öğrencilerin adaya nasıl gelebileceği ile ilgili toplantılara da başlandığını belirtti.

“39 bin öğrencinin büyük bölümünü adaya getirebilmenin koşullarını arıyoruz” diyen Amcaoğlu, öncelikle, sağlıkla ilgili gerekli kontrolün şart olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 18.12.2020 17:12
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