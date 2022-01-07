Eğitim Bakanı: “Siyaseti eğitimden uzak tutun”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“OKULLARDA BULAŞ ORANI YÜZDE 1”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan açıklamayı sert bir dille eleştiren ve sendikaların ne yapmaya çalıştığını hayretle izlediğini söyleyen Amcaoğlu, “KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı bana ulaştı telefonla ve endişesini dile getirdi. Sınavların 13’ünde başlayacağını ve sadece 3 gün yüz yüze eğitimin kaldığını söyledim. Herkes yemesine içmesine devam ediyor. Tek sorun okullarda mı? Bu tamamen siyasi bir argümandır. Tamamen Olgun Amcaoğlu ve ekibini yıpratmak içindir. Lütfen siyaseti eğitimden uzak tutun. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitimin sağlık bir şekilde devam etmesi için çalışan bir kurumdur. Olanları üzülerek izliyorum. Ben kimsenin emir eri olmayacağım. Öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Ben yıpranabilirim ama çocukların eğitimi aksamasın diye uğraşıyoruz. Okullarda yüzde 1 bulaş varken okulları kapatıp çocukları evlerine mi gönderelim? Yetkili makam sağlık bakanlığıdır. Sağlık bakanlığı ve tabipler birliği okulların kapanmasına gerek yoktur diyor” ifadelerini kullandı.



“OKULLARDA YERİNDE TEST UYGULAMASI BAŞLADI”

Okullarda yerinde test uygulamasının başladığını kaydeden Amcaoğlu, “20 Temmuz Fen Lisesi’nde 900’e yakın test yapıldı ve 5 kişi de endişe verici sonuç çıktı ve o 5 kişi PCR testine gönderildi. Dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın oraya gelip yapılan bu özverili çalışmaları yerinde görmelerini isterdim. Ancak gelmediler. Hiçbiri bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapmadı. Artık yeter. Sendikacılık kendi çalışanlarının özlük haklarını korumak dışında asla eylem yapma hakkına sahip değildir. Canınızın her sıkıldığı noktada okulların kapısına kilit vurup çocukların eğitiminden çalamazsınız” dedi. Amcaoğlu, “Ben bu süreçte beklerdim ki sendikalar bizimle beraber daha iyi eğitim koşulları için çalışsınlar. Bu zamana kadar yaptığımız için hiçbir çalışmada sendikalardan tek bir teşekkür bile duymadım. ‘Eğitimde nasıl daha iyi olabiliriz?’ diye gelip bizle konuşmadılar. Siyaseten size uzak diye yetkili bakanları eleştirip yerden yere vurmakla olmaz. Bugün konuştuğumuz eğitimse siyaset yapamayız” şeklinde konuştu.



“BU ÜLKENİN ÇOCUKLARININ BİR TEK SANİYE KAYBETMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUM”

Vakaların hızla arttığı bugünlerde okullarda gerekli tedbirlerin hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alındığını kaydeden Amcaoğlu, “Bu süreçte sağlık çalışanları, aileler öğrenciler herkes tedirgin. Ancak okullardaki bulaş oranı yüzde 1bile değil. Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi okulların kapanmasına gerek olmadığını söylüyor. Neresi kapandı da okulları kapatıyoruz? Bu ülkenin çocuklarının bir tek saniye kaybetmemesi için uğraşıyorum. Sürekli okulları geziyorum. Okulların dertleri istekleri nedir soruyoruz ve sorunlarını çözüyoruz” ifadelerini kullandı.



“İŞLEM BAŞLATTIK”

Yakın Doğu Okullarının Online eğitime geçmesi hakkında konuşan Amcaoğlu, “Tabi ki içimizde denetim yapıyoruz. Yakın Doğu kolejlerinin online eğitime geçmesi konusunda işlem başlattık. Kimse Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde hareket etme şansına sahip değildir. Biz sorumluluklarımızın farkındayız” dedi.