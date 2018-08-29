Ek Mesai Krizi Sürüyor

HABERKIBRIS'ın haberine göre, KTAMS Başkanı Güven Bengihan bugün saat 14.00’ten itibaren aylık çalışma saatlerini dolduran hiçbir çalışanın ek mesai yapmayacağını belirtti. Ek mesai yapılmaması kararı, kara ve deniz giriş kapılarında, havalimanında, hastanelerde ve gümrük işlemlerinin yapıldığı limanlarda işlerin durmasına neden olacak. Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan hükümet tarafından kendilerine konuyla ilgili olarak hiç geri dönüş yapılmadığını, hükümet edenlerin ekonomik krizin faturasını ek mesai çalışmak zorunda bırakılan çalışanlara kesmeye çalıştığını kaydetti.