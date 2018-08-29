Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

Ek Mesai Krizi Sürüyor

Bengihan bugün saat 14.00’ten itibaren aylık çalışma saatlerini dolduran hiçbir çalışanın ek mesai yapmayacağını belirtti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:11
Ek Mesai Krizi Sürüyor

HABERKIBRIS'ın haberine göre, KTAMS Başkanı Güven Bengihan bugün saat 14.00’ten itibaren aylık çalışma saatlerini dolduran hiçbir çalışanın ek mesai yapmayacağını belirtti. Ek mesai yapılmaması kararı, kara ve deniz giriş kapılarında, havalimanında, hastanelerde ve gümrük işlemlerinin yapıldığı limanlarda işlerin durmasına neden olacak. Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan hükümet tarafından kendilerine konuyla ilgili olarak hiç geri dönüş yapılmadığını, hükümet edenlerin ekonomik krizin faturasını ek mesai çalışmak zorunda bırakılan çalışanlara kesmeye çalıştığını kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ek MesaiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…
1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim