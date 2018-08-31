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Ek mesai yapmama eylemi sona erdi!

Kamuda örgütlü 5 sendikanın hükümet yetkilileri ile yaptığı toplantı olumlu sonuç verdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:15
Ek mesai yapmama eylemi sona erdi!

Kamuda örgütlü 5 sendikanın hükümet yetkilileri ile yaptığı toplantı olumlu sonuç verdi. Ek mesai yapmama eylemi sona erdi.

Hükümet ve sendikalar uzlaştı. Başbakan Erhürman, 1 Eylül itibarıyla yıl sonuna kadar ek mesailerden yüzde 15 tasarruf sağlanmasında uzlaştıklarını açıkladı. Erhürman, kamu hizmetlerinin randımanlı şekilde devam edeceğini söyledi.

1 Eylül itibariyle kanun hükmündeki kararname kaldırılıyor. Yasada ek mesai oranları uygulanacak. 1 Eylül - Aralık sonu ek mesaiden yüzde 15 kesinti yapılacak

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Son Güncelleme: 31.08.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanKıbrısGündemEk MesaiToplantıHükümetKamuda örgütlü 5 Sendika
Yorumlar
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MAGOSALI 2018-08-31 14:30:03

ÖZEL SEKTÖR ????

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Ertaç Eser 2018-08-31 15:22:30

Her zamanki gibi memur kazansı,Bu kadar maaş ,bu kadar ikramiye alıyorlar versinler birer maaş bu iş kapansın.Özel sektör ve emekliler sürünürken devlet memura extra para vermeye devam edecek.

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vatandaş 2018-08-31 14:28:56

eyya tabii yılan sizi ısırmadı yine yazıklar olsun

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Kemal 2018-08-31 16:31:47

Ek mesai :) normal mesai de çalışmıyorlar ben anlamadım nasıl ek mesai oluyor. Memur daireye bile gelmeden maaş alıyor birde ek mesai. Teşekkürler Türkiye ::)

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