Kamuda örgütlü 5 sendikanın hükümet yetkilileri ile yaptığı toplantı olumlu sonuç verdi. Ek mesai yapmama eylemi sona erdi.
Hükümet ve sendikalar uzlaştı. Başbakan Erhürman, 1 Eylül itibarıyla yıl sonuna kadar ek mesailerden yüzde 15 tasarruf sağlanmasında uzlaştıklarını açıkladı. Erhürman, kamu hizmetlerinin randımanlı şekilde devam edeceğini söyledi.
1 Eylül itibariyle kanun hükmündeki kararname kaldırılıyor. Yasada ek mesai oranları uygulanacak. 1 Eylül - Aralık sonu ek mesaiden yüzde 15 kesinti yapılacak
Son Güncelleme: 31.08.2018 14:27
ÖZEL SEKTÖR ????
Her zamanki gibi memur kazansı,Bu kadar maaş ,bu kadar ikramiye alıyorlar versinler birer maaş bu iş kapansın.Özel sektör ve emekliler sürünürken devlet memura extra para vermeye devam edecek.
eyya tabii yılan sizi ısırmadı yine yazıklar olsun
Ek mesai :) normal mesai de çalışmıyorlar ben anlamadım nasıl ek mesai oluyor. Memur daireye bile gelmeden maaş alıyor birde ek mesai. Teşekkürler Türkiye ::)