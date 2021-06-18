“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam”…

Bazı sözler vardır ki, özellikle siyasetçilerin gereksiz konuşmaları, saçma sapan açıklamaları için söylenmiştir...

Mesela Hz. Ali’nin şu sözü:

“... Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler...”

Yani kısacası, eğer söylediğiniz şeylere insanların uymasını ve inanmasını istiyorsanız, saçmalamaktan vazgeçin, yerli yersiz, her konuda konuşmayın kardeşim!

-*-*-

Her konuda açıklama yapmanın ne gereği var!

Bir insan, hangi makamda olursa olsun, her şeyle ilgili açıklama yapmak zorunda mıdır?

Yapmayın!

Yapmayın ki, “alay konusu” olmayasınız!

-*-*-

Hz. Ali ile başladık...

Devam edelim...

Diyor ki Ali, “... Ayıbın en büyüğü, sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır.”

Bu söz aklıma en çok müteahhitleri getiriyor...

Müteahhitlerimiz, kendi ayıpları ile Girne Hastanesi’nin şu anda kullanımda olmasını kesinlikle engellemiştir...

Ve son günlerde bir yığın “ayıp” bulma çabaları, belki “ayıp” değildir ama ciddi hipokrasidir...

Yani, Hz. Ali çok iyi söylemiştir...

-*-*-

Ve iş yönetimi konusunda çok değer verilen bir Amerikalı uzman olan Tom Peters demiş ki; “... İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına...”

Bunu açmaya gerek var mı?

Bu sözü çözmenin gereği var mı?

Herkes gayet iyi anladı değil mi?

Peki biz ne yapıyoruz?

“... Talimatla, anlamadığımız dilde, ezber kurslar için, Anayasa’yı deliyoruz” dersem, anında “Türkiye düşmanı Rumcu hain” olur muyum olmaz mıyım?

-*-*-

Eğitim çok önemli...

Eğitilmiş insanlar daha da önemli...

Ve bizim çok iyi eğitilmiş onlarca ya da yüzlerce değil; binlerce gencimiz, gittikleri ülkelerden geri dönmüyorlar.

Çünkü onlara, dönecekleri, dönebilecekleri bir ülke yaratmadınız!

Utanıyor musunuz?

Üzülüyor musunuz?

Ben cevap vereyim; hayır ne utanıyorsunuz, ne de üzülüyorsunuz!

-*-*-

Covid 19 sürecini çok iyi yönettiğinizden söz ediyorsunuz...

Ciddi misiniz?

İflas etmeyen kalmadı.

Borcunu ödeyebilen yok ve borçlu sayısı – alacak verecek davalarının ayyuka çıkmasından gayet net bir şekilde anlaşılabiliyor!

“Ölmedik” diye bunu başarı sayıyorsunuz ama “ölmekten beter olduk”...

Haaa sorumlu Covid 19!

Haaa bütün suçlu koronavirüs!

Öyle mi?

Sizin bunca yıl bu ülkeyi uluslararası hukuk ve uluslararası finans kaynaklarından uzak tutan, Türkiye’ye muhtaç duruma düşüren siyasetlerinizin hiç mi suçu yok?

Hiç mi üzerinize alınmıyorsunuz?

-*-*-

Ve Dünya çok önemlidir...

Çünkü Dünya ile ilişkileriniz vardır ve bu ilişkiler, sizin yaşam kaynağınızı oluşturur...

Bu nedenle, “sürekli haklı olmak” gibi bir siyasi huydan uzak kalmak zorundasınız...

-*-*-

Haklı, haksız ya da doğru veya yanlış fark etmez ama efsane devrimci Che Guevara, 1964 yılında BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında şöyle demişti:

“... Bir arada barış içinde yaşama ilkesi, Kıbrıs’ta Türkiye hükümeti ve NATO’nun baskılarıyla acımasızca zora sokuluyor ve Kıbrıs halkıyla hükümetini egemenliğini savunma konusunda kahramanca bir duruş sergilemeye zorluyor...”

-*-*-

Bize anlatılanlar böyle değil tabii ki...

Bize anlatılanlar ya da dayatılanlar değil; aslında önemli olan Guevara’nın söyledikleri de değil...

Önemli olan, bunları söyletmeyecek siyasetler üretebilmektir...

-*-*-

NATO ve Türkiye, Kıbrıs sorununu çözmekten yana mıdır?

Bunu tartışmanın, içinde yaşadığımız ülkede kavgaya sebebiyet vereceği kesindir!

O zaman bunu tartışmayalım hatta tartışma konusu bile yaptırmayalım...

Bunun adı da, tüm Dünya’ya rest çekercesine, tüm Dünya’nın reddettiği “çözüm modelleri”ne sarılmak olmamalıdır.

-*-*-

Kimseye, “çözümsüzlüğün sorumlusu sizsiniz” dedirtmemenin büyük önemi olduğunu iyi anlamalıyız...

-*-*-

Anlayacağınız; hamasi ve de sıfır hedefli açıklamalardan uzak durun...

Eğitime asılın; eğitimli gençlerimizin göçüne de eğitimimizin ayaklar altında ezilmesine de seyirci kalmayın...

Kendi ayıplarımızı göz ardı edip, başkalarının ayıpları ile uğraşıp; Dünya’ya karşı hem rezil olmayın hem de bizleri Dünya’dan daha da uzaklaştırmayın!

-*-*-

Özgürlük çok değerlidir!

Hür olmak!

Hürriyet!

Ve son söz; Kürt İslam Alimi Said Nursi’den:

“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam”…

-*-*-

Bizi ekmeksiz bıraktınız; sorun değil… Kesinlikle öyle ya da böyle ekmek buluruz…

Ama bizi “hürriyetsiz” bırakmayı siyaset sanmayın; toplumunuz tükenir ve sıra size gelir… Altında ezilirsiniz!

Biz yoksak, siz de olmazsınız!

Bilmem anlatabildim mi!