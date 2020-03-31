Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Ekonomik örgüt temsilcileri hükümet ile görüşmeye devam ediyor

Ekonomik Örgütler Platformu, ekonomik önlemler ile ilgili temaslarını sürdürüyor

31 Mart 2020 Salı 09:29
961 Okunma
Ekonomik örgüt temsilcileri hükümet ile görüşmeye devam ediyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, hükümet tarafından açıklanan ekonomik önlemlerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Dün hükümet yetkilileri ile bir araya gelen EÖP temsilcileri, hükümet tarafından da hazırlıkları devam ettirilen ikinci ekonomik önlemler paketi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. EÖP temsilcileri, yeni ekonomik paketin daha etkili olması ve virüs tehlikesinin azalması ile birlikte ekonomik çarkların dönmesine yardımcı olacak nitelikte olması gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret OdasıKıbrıs Türk Sanayi OdasıKıbrıs Türk Otelciler BirliğiKıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiEkonomik Örgütler Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler: Herkesin elini taşın altına koyması gerekecek
Çeler: Herkesin elini taşın altına koyması gerekecek
Yoğun bakımdaki iki hastasının durumu iyiye gidiyor
Yoğun bakımdaki iki hastasının durumu iyiye gidiyor
SAĞLIK BAKANLIĞI : "Girne'de 5 büyük market çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmadı"
SAĞLIK BAKANLIĞI : "Girne'de 5 büyük market çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmadı"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim