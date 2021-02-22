EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU, FUAT OKTAY İLE YARIN BİR ARAYA GELECEK

Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, yarın Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmeye, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) temsilcileri katılacak.

Görüşmede, KKTC'deki salgın süreci ve sonrasında hedeflenen ekonomik kalkınma çalışmalarına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.