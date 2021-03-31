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EL-SEN: Arıklı, resmen KIB-TEK'i yok etmek için görevlendirilmiş bir memurdur

EL-SEN yazılı basın açıklaması yaparak "Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Akaryakıt İhalesi’ni iptal ettirmesi akıl tutulmasıyla açıklanabilecek kadar masum bir adım değildir" dedi.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:09
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EL-SEN: Arıklı, resmen KIB-TEK'i yok etmek için görevlendirilmiş bir memurdur

EL-SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Akaryakıt İhalesi’ni iptal ettirmesi akıl tutulmasıyla açıklanabilecek kadar masum bir adım değildir. Arıklı, resmen Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu’nu yok etmek için görevlendirilmiş bir memurdur. Göreve geldiği günden beridir KIB-TEK’e saldırmaktan başka hiçbir görev yapmayan Arıklı, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekomik protokolden sonra “benim içerikten haberim yok” açıklamasında bulunmuştu. Sadece bu durum bile başlı başına Arıklı’nın tek derdinin KIB-TEK’i peşkeş çekmek olduğunu göstermektedir.
 
Her fırsatta müsteşarı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda “vurgun” olduğunu iddia eden Arıklı, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde konuyla ilgili tek bir adım dahi atmamış,
aksine Akaryakıt İhalesi’ni iptal ederek tarihin en büyük şaibesinin altına imza atmıştır. Tek bir belgeye ve fizibilite çalışmasına sahip olmadan “TPIC bize uygun fiyata yakıt getirecek” iddiasında bulunan Arıklı, aynı firmanın madem en ucuz fiayata akaryakıtı getirecekse ihaleye neden katılmadığını açıklayamıyor. Bunun da sebebi yıllardır bahse konu şirketin her girdiği ihalede en yüksek teklifi veren firma olmasıdır. En ilginç olanı da, ihaleye girmeden, yani diğer firmaların tekliflerini görmeden TPIC’in yakıtı en uygun fiyata getireceğini iddia etmesidir. En hafif deyimle bu kurnazlığın karşılığı dürüstlükle bağdaşmamakta, aksine kafalarda soru işaretleri yaratmaktadır.
 
Kurumumuzu dipsiz kuyuya doğru sürüklemeye çalışan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ne ve o hükümetin şaibe yaratan bakanı Erhan Arıklı’ya geçit vermeyeceğiz. Bu bağlamda Pazartesi günü sabah 10:00’dan itibaren başlatacağımız eylemlerle sokakları intelecek, Arıklı ve tayfasına o koltukları dar edeceğiz. Bir bakan nasıl devrilir onun dersini vermek için sokaklara çıkıyoruz.
 
Bu memleket bizim, bu kurumlar bizim, biz yöneteceğiz!      


                       ​  Kubilay ÖZKIRAÇ
                      El-Sen Genel Başkanı
 
 
 
                                                 

Anahtar Kelimeler:
ELSEN​  Kubilay ÖZKIRAÇ
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