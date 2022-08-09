EL-SEN'de Yönetim Kurulu belirlendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) cumartesi günü gerçekleşen Genel Kurul toplantısının ardından yeni Yönetim Kurulu belirlendi.

EL-SEN’de yeni başkan Çağlayan Cesurer, Genel Sekreter Ahmet Tuğcu, Genel Sekreter Yardımcısı İlkay Münüroğlu, Mali Sekreter Hüseyin Sönmezoğlu, Basın Yayın Propaganda Sekreteri Çağın Sergey, Eğitim Sekreteri Hamit Çanakkaleli, Sosyal İşler Sekreteri Sayner Seyitler, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Deliceırmak, Disiplin Kurulu üyesi Kemal Aras, Denetmele Kurulu üyeleri Hüseyin Korkmaz, Enver Enveroğlu, Hakan Ergider, İcra Kurulu üyeleri ise Hüseyin Serdar, Halil Tuğaç ile Evren Dağ oldu.

EL-SEN’den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler şöyle sıralandı: