Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba ve oğlunun ardından bir kişi daha tutuklandı
Baba ve oğlunun ardından bir...
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
Kavga ettiği kişinin 4 dişini...
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...

EL-SEN'de Yönetim Kurulu belirlendi

EL-SEN'in yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

09 Ağustos 2022 Salı 21:15
277 Okunma
EL-SEN'de Yönetim Kurulu belirlendi
banner48

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) cumartesi günü gerçekleşen Genel Kurul toplantısının ardından yeni Yönetim Kurulu belirlendi.

EL-SEN’de yeni başkan Çağlayan Cesurer, Genel Sekreter Ahmet Tuğcu, Genel Sekreter Yardımcısı İlkay Münüroğlu, Mali Sekreter Hüseyin Sönmezoğlu, Basın Yayın Propaganda Sekreteri Çağın Sergey, Eğitim Sekreteri Hamit Çanakkaleli, Sosyal İşler Sekreteri Sayner Seyitler, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Deliceırmak, Disiplin Kurulu üyesi Kemal Aras, Denetmele Kurulu üyeleri Hüseyin Korkmaz, Enver Enveroğlu, Hakan Ergider, İcra Kurulu üyeleri ise Hüseyin Serdar, Halil Tuğaç ile Evren Dağ oldu.

EL-SEN’den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler şöyle sıralandı:

  • Timuçin Dönmez
  • Ömer Karavezirler
  • Harper Bahadi
  • Rıza Girgin
  • Hüseyin Adahan
  • Hüseyin Peksever
  • Gökhan Ulaş
  • Mert Döşenci
  • Buğra Altınay
  • Fehmi Kurtboğan
  • Mustafa Uysal
  • Murat Salel
  • Arıkhan Küçük
  • Mehmet Nay
  • Ekrem Aktaş

Anahtar Kelimeler:
ELSENYönetim Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tütün ürünlerine zam yağmur gibi geliyor
Tütün ürünlerine zam yağmur gibi geliyor
Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi
“Her eleştiri yapanı, ihanetle suçlayan bir dil!"
“Her eleştiri yapanı, ihanetle suçlayan bir dil!"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim