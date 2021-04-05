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EL-SEN'DEN EYLEM

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapacak.

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:37
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EL-SEN'DEN EYLEM

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın iptal edilen Akaryakıt İhalesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek)  yolsuzluk iddialarını protesto etmek için eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Özkıraç, daha önce yaptığı açıklamalarda, sendikanın bugün sabah saat 10.00’dan itibaren eylemlerini başlatarak, “sokakları inleteceklerini” kaydetmişti.

Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın her fırsatta Kıb-Tek’te “vurgun” olduğunu iddia ettiğini savunarak, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde tek bir adım atılmadığını, aksine Akaryakıt İhalesi’nin iptal edilerek, tarihin en büyük şaibesinin altına imza atıldığını ileri sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik KurumuELSEN
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