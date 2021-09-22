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EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç'tan son uyarı

22 Eylül 2021 Çarşamba 19:29
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EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç'tan son uyarı

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Başbakan Ersan Saner ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile tüm kabineyi Teknecik Elektrik Santrali’ne davet etti. 

İşte Özkıraç'ın açıklaması:

Şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde emekçi kardeşlerimiz yoğun koku nedeniyle maskelerini takıp halka hizmet etmeye devam etmektedir.

Dayanılmaz koku altında hasta olma riskiyle çalışan KIB-TEK emekçilerinin bu sorunu inat ve ısrarla çözülmüyor, aksine hala laf kalabalığı yapılıp gerçeklerle yüzleşilmiyor. Sendika olarak Teknecik’i kapatmamız artık an meselesidir. Başta Başbakan Ersan Saner ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile tüm kabineyi Teknecik Elektrik Santrali’ne bekleriz. Eğer bu yoğun kokuya ve sağlıksız olan ortama onlar dayanabilirse, biz de sözlerimizi geri alırız.

Bu son uyarımız, herkes aklını başına alsın ve sorun yaratmak yerine sorun çözsün.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç

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