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Elazığ depremi nedeniyle taziye mesajları yayımlanıyor

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ile Kars Büyük Oluklular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Elazığ’da yaşanan depremden dolayı mesaj yayımladı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 17:17
Elazığ depremi nedeniyle taziye mesajları yayımlanıyor

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal Elazığ depreminin, büyüklüğü ve etkileri bakımından tarihe etkin depremlerden biri olarak not edileceğini kaydetti.

Afetlerin doğal riskleri dikkate almayan, mühendislik ve planlama biliminden yoksun olarak yürütülen altyapı çalışmalarının, şehirleşmenin, yapılaşmanın olumsuz sonuçları olduğunu belirten Aysal, doğa olaylarının afete dönüşme riski olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aysal, depremden gerekli sonuçlar çıkartılıp uygulamaya konularak tekrarının önüne geçilmesi gerektiğini de kaydetti.

Kıbrıs’ın da deprem kuşağında olduğuna dikkat çeken Aysal, can ve mal kaybı yaşanmadan hayatlarını idame ettirmenin etkin yapı denetim sisteminin uygulanmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Aysal, Türkiye ve bölge halkının acısını paylaştıklarını da kaydetti ve depremde daha fazla can kaybı yaşanmaması temennisiyle, yaşamını kaybedenlere rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Kars Büyük Oluklular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Yıldız ise mesajında, depremden dolayı ülkelerinin yasa boğulduğunu ve Anavatanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Yıldız, depremde hayatını kaybedenlere rahmet,  yaralılara da acil şifalar diledi.

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Elazığ
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