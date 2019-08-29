Elektrik kesintisine Maliye Bakanlığı’ndan başlanıyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) devlet kurumlarına ve sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle bugün Maliye Bakanlığı’ndan başlayarak “kuruma olan borcunu ödemediği “ gerekçesiyle bazı yerlerin elektriğini kesmeye başlıyor.
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, ilk olarak bu sabah Maliye Bakanlığı’na giderek, bakanlığın elektriğini keseceklerini ve eylem yapacaklarını açıkladı.
Tak/ HY
Kesemezsin Abim ! Sen kimsin neyi kesiyorsun. Askeri lojmanlar elektrik parası ödüyormu? TSK dan elektrik parası alabilirmisin? alamazsın çünkü o senin ananı bacını devletini namusunu seni koruyor. Maliye bakanlığı yada başka bir devlet kurumuda senin devletini ayakta tutmak için çalışıyor. Sen elektriği satın alıp satıyormusun dükkan sahibimisin? Adam olun ve bu rezilliğinize son verin artık. Ben KKTC hükümeti yerinde olsam size ağırlaştırılmış müebbet veririm hatta sürgüne gönderirim. Aşşağılık onursuz kişiler.