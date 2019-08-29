Elektrik kesintisine Maliye Bakanlığı’ndan başlanıyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) devlet kurumlarına ve sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle bugün Maliye Bakanlığı’ndan başlayarak “kuruma olan borcunu ödemediği “ gerekçesiyle bazı yerlerin elektriğini kesmeye başlıyor.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, ilk olarak bu sabah Maliye Bakanlığı’na giderek, bakanlığın elektriğini keseceklerini ve eylem yapacaklarını açıkladı.

Tak/ HY