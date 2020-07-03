Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Hırsızlar yakayı ele verdi
Hırsızlar yakayı ele verdi
Uyuşturucu operasyonunda 391 adet hap ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonu
Ölümle tehdit etti
Ölümle tehdit etti
Doku örneklerinin sonucu bekleniyor
Doku örneklerinin sonucu bekleniyor
Tecavüz iddiası
Tecavüz iddiası

Elektrik tellerinden yangın çıktı

Aslanköy’de ve Güzelyurt’ta, dün elektrik tellerinin yol açtığı iki yangında, 364 balya, 57 ağaç ve 30 metre su hortumu yandı.

03 Temmuz 2020 Cuma 11:22
639 Okunma
Elektrik tellerinden yangın çıktı

Aslanköy’de ve Güzelyurt’ta, dün elektrik tellerinin yol açtığı iki yangında, 364 balya, 57 ağaç ve 30 metre su hortumu yandı.

Polis bültenine göre dün öğleden sonra Aslanköy’de ağıllar bölgesinde; Güzelyurt’ta ise Lefke Avrupa Üniversitesi Araştırma Çiftliği yakınlarında benzer nedenle yangın çıktı.

Aslanköy ağırlar bölgesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu 14.30 sıralarında başlayan yangında, Rıza Denizalp'a ait 346 balya yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Güzelyurt’ta LAÜ Araştırma Çiftliği yakınlarında ise elektrik tellerinin kopması nedeniyle yangın çıktı. Saat 15.00’te başlayan yangında, yaklaşık bir buçuk dönümlük arazide bulunan 30 servi ve 27 narenciye ağacı kısmen,  30 metre sulama hortumu ise tamamen yanarak zarar gördü.

Anahtar Kelimeler:
AslanköyGüzelyurtYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hurda haldeki araçlardan söktükleri 15 katalizörü çaldılar
Hurda haldeki araçlardan söktükleri 15 katalizörü çaldılar
72 yaşında hayatını kaybetti
72 yaşında hayatını kaybetti
"Eşdeğercilerin mağduriyeti kısmen giderilebilir"
"Eşdeğercilerin mağduriyeti kısmen giderilebilir"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim