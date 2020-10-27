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Elektrikte kış tarifesi başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 1 Kasım Pazar gününden itibaren elektrikte kış tarifesinin başlayacağını açıkladı.

27 Ekim 2020 Salı 16:43
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Elektrikte kış tarifesi başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 1 Kasım Pazar gününden itibaren elektrikte kış tarifesinin başlayacağını açıkladı.

Buna göre en yoğun saatlerde kullanım ücreti 1,29 TL, kullanımın yoğun olmadığı saatlerde ise ücret 0,65 TL olarak açıklandı.

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