Elektrikte kış tarifesi başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 1 Kasım Pazar gününden itibaren elektrikte kış tarifesinin başlayacağını açıkladı.
Buna göre en yoğun saatlerde kullanım ücreti 1,29 TL, kullanımın yoğun olmadığı saatlerde ise ücret 0,65 TL olarak açıklandı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 1 Kasım Pazar gününden itibaren elektrikte kış tarifesinin başlayacağını açıkladı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 1 Kasım Pazar gününden itibaren elektrikte kış tarifesinin başlayacağını açıkladı.
Buna göre en yoğun saatlerde kullanım ücreti 1,29 TL, kullanımın yoğun olmadığı saatlerde ise ücret 0,65 TL olarak açıklandı.