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Elektrikte yeni dönem…

Bakanlar Kurulu’nun yeni aldığı karara göre elektrikte çoklu tarife sistemi 1 Mart itibari ile yürürlükten kalkıyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 21:16
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Elektrikte yeni dönem…
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Bakanlar Kurulu’nun yeni aldığı karara göre elektrikte çoklu tarife sistemi 1 Mart itibari ile yürürlükten kalkıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararın detaylarına dikkat çekerek “Başbakan'ın tabiriyle ‘Yumuşak Geçiş’ hepimize hayırlı olsun...” ifadelerini kullandı.

Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu sessiz sedasız Yeni Elektrik İnkişaf Nizamnamesini onaylayarak Resmi Gazetede yayınladı. Yeni Nizamname ile Çoklu Tarife Sistemi yürürlükten kaldırılarak, Eski Tarife Sistemine dönüş yapıldı. Üstelik yayınlanan Nizamname aklımızla alay edercesine BOŞ bir TABLO ile paylaşıldı.

Bu ne anlama mi geliyor?

Elektrik Faturaları her ayın 1. günü başlayıp, son günü arasında kalan periyodu kapsayacak şekilde aylık olarak belirleniyor, dolayısıyla eski sistem 1 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu, Yeni Tarife Sistemi çerçevesinde uygulanacak yeni birim fiyatları, deyim yerindeyse bombanın pimini çekerek Yeni Hükümetin atayacağı Yeni Kıb-Tek Yönetim Kurulunun kucağına bıraktı.

Yeni birim Fiyatlar ise Kıb-Tek tarafından belirlenip, Web Sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Şuan 0.98 TL olarak uygulanmakta olan Elektrik Birim Maliyetlerinin, 2.70 TL olduğunu da belirtmek isterim.

Başbakan'ın tabiriyle "Yumuşak Geçiş" hepimize hayırlı olsun...

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