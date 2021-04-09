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Elektronik Bileklik ile ev karantinası uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun olan kişilerin karantina süreçlerini evlerinde geçirebilecek

09 Nisan 2021 Cuma 23:21
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Elektronik Bileklik ile ev karantinası uygulaması başlıyor

Elektronik Bileklik ile ev karantinası uygulaması başlıyor. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olan kişilerin karantina süreçlerini evlerinde geçirebilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;

70 yaş üstü yaşlılar
-12 yaş altı çocuklar
-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar
-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
-Otizm spekturumu,
-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar.-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
-Organ ve kök hücre nakilli hastalar
-Gebelik
33. el bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.
34. – Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin  merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Son Güncelleme: 09.04.2021 23:25
Anahtar Kelimeler:
Elektronik Bileklik
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