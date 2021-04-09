Ellerini El-Sen’in üzerinden çek

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikada bir basın toplantısı düzenleyerek EL-SEN’e ardı ardına operasyonlar düzenlendiğini iddia etti.

“El-sen olağanüstü genel kurulu Arıklı’yı neden ilgilendiriyor?” diye soran Özkıraç, yaşanılan süreci özetledi, Bakan Arıklı’ya yüklendi:

“4 Temmuz 2020’de olağan genel kurul gerçekleştirildi. 7 kişilik bir ekip (Mağusa ekibi) ısrarla Özkıraç bu sendikanın başından gitsin diye uğraştılar. Bir hafta sonra istifa imzalarıyla toplantıya geldiler. Arslan Bıçaklı da katıldı sonra yumuşadı süreç. Ama Erhan bey bakan atandı, atanmadı bu toplanan imzalar basına yansıdı… Ama yapılan araştırmadan sonra bazı arkadaşların bilmeden imza attıkları görüldü ve bir kısım imza geri çekildi ve bu iş bitti.”

“Kurultayda siyasi avantaj elde etme peşinde”

İmzaların geri çekildiğini ve bunların Sendikalar Mukayyidi’ne bugün verileceğini söyleyen Özkıraç, “El-Sen genel kuruluna sen karışamazsın Erhan Arıklı.. Sen sermayenin temsilciliğini yapabilirsin. KIB-TEK’in satılmasını kendine görev üstlenen bir beyefendidir” iddiasında bulundu.

“El-Sen olağanüstü genel kurulu Arıklı’yı neden ilgilendiriyor?” diye soran Özkıraç, “El-sen’e saldırıp kurultayda siyasi avantaj elde etme peşindedir. Sen Sayın Arıklı, 150 bin dolar zarar uğrattın bu kurumu, sen El-Sen le uğraşmayı bırak, asgari ücretli sürünüyor. Ekonomi yerlerde bu konulara bak” dedi.

Kubilay Özkıraç, “El-Sen’in üzerinden kirlenmeye ramak kalan ellerini çek, çekmezsen doğacak sonuçtan sen sorumlusun” uyarısında bulundu

Başkan Kubilay Özkıraç, 206 kişinin yeniden genel kurul için imza verdiğini ancak 430 imzanın da kendilerinden yana olduğunu sözlerine ekledi.

Kaşif: İmzalar incelendi

Genel Sekreter Ersan Kaşif de 9 Aralık 2020’de 264 imzanın Genel Sekreterliğe teslim edildiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atılan imzaların incelemesi sürecini çalıştırdık. Baktık ki bazı üyelerimiz arasında tüzük kurultayına gidilecek diye imza atmış, bir başkaları güven oyu tazelemek için imza attıklarını söyledi. Daha sonra araya pandemi girdi. Bu imza kampanyasını yapan arkadaşlar da bundan vazgeçti. Ancak 5 Nisan günü Sayın Arıklı’nın verdiği beyanatta toplanan imzaların yürürlüğe girmesini istedi.. 6 Nisan’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sendikalar Mukayyidi sendikamızı çağırdı ve görüştük. Geri çekilen imza sayısının elimizde olduğunu söyledik. Bugün de bu imzaları onlara vereceğiz ve bu genel kurul oradan kalkacaktır”