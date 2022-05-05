Elsen, yeniden gelmesi planlanan Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na seslendi

EL-SEN Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, Yönetim Kurulu adına bir yazılı açıklama yaptı.

Yenigüç, 6 Nisan 2022 tarihli mutabakat metninin içerisinde bulunan maddeleri başlatacak olgunluğa gelinemediğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Ekte 12 Nisan 2022 tarihinde başlattığımız işbaşı yapmama eylemimizi sonlandırmamıza vesile olan 16 Nisan 2022 tarihli mutabakat metnimiz bulunmaktadır. Bu metin görüldüğü gibi Başbakan, Kıb-Tek Genel Müdürü, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve El-Sen Genel Başkanı tarafından imzalanmıştır.

Bu mutabakat metninde bizler, El-Sen Yönetim Kurulu, üyelerimizin özlük hakları hakkında tek bir talepte bulunmadık. Sadece tek yetkili sendika olduğumuz ve aynı zamanda ekmek teknemiz olan Kıb-Tek'in sürdürülebilirliği üzerine taleplerde bulunduk. Bu talepler kabul edilene kadar güneş altında eylemler yaptık, mahkeme kapılarında pankartlar açtık, gözaltına alındık.

Fakat, ülkemizin popülizm odaklı ve deniz aşırı sermaye gruplarınca yönetilen siyaseti bir türlü takvimlendirme çalışmalarımızı başlatacak olgunluğa gelememektedir. Mutabakatın imzalandığı günden sonra sürekli hükümet ve yetki krizleri yaşanmaktadır. El-Sen Yönetim Kurulu olarak bizler, bu hükümetçilik oyunlarını halkımız adına utanarak izliyoruz.

Mevcut veya yeniden gelmesi planlanan Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na sesleniyoruz. Sakın bu mutabakat metninin dışında tavır göstermeyiniz. Sakın El-Sen üyelerine verdiğiniz sözlerden popülizm uğruna dönmeyiniz. Sakın partilerinizin içindeki bazı çevrelere yaranmak için mutabakatımızın dışında uygulamalara girmeyiniz.

Dışarıdan bakıldığında El-Sen üyeleri sizlere nasıl görünür bilemeyiz ama eskisinden daha güçlü daha dirençliyiz. Adanın kuzeyinde yaşayanları üretimden koparmanıza, üretim araçlarımızı deniz aşırı sermaye gruplarına peşkeş çekmenize, almayı planladığınız günübirlik popülist yanlış kararlara karşı tüm varlığımızla duracağımıza emin olun.

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

EL-SEN Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç