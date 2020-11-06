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Emekli Büyükelçi Erol Ertugan yaşamını yitirdi

Emekli Büyükelçi Erol Ertugan bugün hayata veda etti.

06 Kasım 2020 Cuma 14:26
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Emekli Büyükelçi Erol Ertugan yaşamını yitirdi

Emekli Büyükelçi Erol Ertugan bugün hayata veda etti.

Uzun yıllar KKTC Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Ertugan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Erol Ertugan'ın cenazesinin yarın saat 10'da Lefkoşa'da  defnedileceği öğrenildi.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ertugan için taziye mesajı yayınladı.

Akıncı "Uzun yıllar toplumuna hizmet vermiş, değerli bir insanımızı sevgili Erol Ertugan’ı kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, oğulları sevgili Yalçın ve Ahmet ile hem bacanağı hem dostu Tekin M. Birinci’ye ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

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