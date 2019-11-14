Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Emekli Subaylar Derneği 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk toplumunun huzur ve barış içerisinde savaşsız, ekonomik refaha sahip uluslararası hukuka entegre bir şekilde yaşaması nihai hedef ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bir devlet olarak ilanının bu yapının bir tescili olduğunu kaydetti.  

14 Kasım 2019 Perşembe 14:29
Emekli Subaylar Derneği 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla  yayımladığı mesajda, devam eden uluslararası görüşmelerde BM parametreleri çerçevesinde en az Rum toplumu kadar siyasal eşit bir yapı ve kararlara etkin katılımın olmazsa olmaz koşul olduğunun bilinmesi ve bu esaslarda siyasi mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı.
 
Son günlerde Kıbrıs Türk halkının huzurunu kaçıran birlik beraberliği bozan ve rencide eden yanlış propaganda ve algı operasyonlarına son verilmesinin dilekleri olduğuna dikkat çekilen mesajda şu ifadelere yer verildi:  

“Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak yüz yıllardır çok acılar çektik ve var olma mücadelesinde çok yollar kat ettik. Kendi toplumu için söz sahibi olma, erk olma, özne olma yönünde mücadelemiz sürecektir. Bu uğurda bizler üzerimize düşen görevi her zaman yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Bu vesile ile aydınlık yarınlar ve daha güzel günler dileği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 36. kuruluş yıl dönümünü ve halkımızın Cumhuriyet bayramını kutlar saygılar sunarız.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Emekli Subaylar Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Din Gör-Sen, 15 Kasım mesajı yayımladı
Din Gör-Sen, 15 Kasım mesajı yayımladı
Lefke'de kavga! 1 kişi yaralandı
Lefke'de kavga! 1 kişi yaralandı
Başbakan Tatar KKTC’ye döndü
Başbakan Tatar KKTC’ye döndü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim