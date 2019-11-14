Emekli Subaylar Derneği 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, devam eden uluslararası görüşmelerde BM parametreleri çerçevesinde en az Rum toplumu kadar siyasal eşit bir yapı ve kararlara etkin katılımın olmazsa olmaz koşul olduğunun bilinmesi ve bu esaslarda siyasi mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı.



Son günlerde Kıbrıs Türk halkının huzurunu kaçıran birlik beraberliği bozan ve rencide eden yanlış propaganda ve algı operasyonlarına son verilmesinin dilekleri olduğuna dikkat çekilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak yüz yıllardır çok acılar çektik ve var olma mücadelesinde çok yollar kat ettik. Kendi toplumu için söz sahibi olma, erk olma, özne olma yönünde mücadelemiz sürecektir. Bu uğurda bizler üzerimize düşen görevi her zaman yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Bu vesile ile aydınlık yarınlar ve daha güzel günler dileği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 36. kuruluş yıl dönümünü ve halkımızın Cumhuriyet bayramını kutlar saygılar sunarız.”