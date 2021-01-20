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EMETE GÖZÜGÜZELLİ, KİTABINI TATAR’A TAKDİM ETTİ

Akademisyen Emete Gözügüzelli, “Uluslararası Deniz Hukuku-Türk Denizleri ve Olmazsa Olmaz (Sine Qua Non) İlkeler” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:56
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EMETE GÖZÜGÜZELLİ, KİTABINI TATAR’A TAKDİM ETTİ

Akademisyen Emete Gözügüzelli, “Uluslararası Deniz Hukuku-Türk Denizleri ve Olmazsa Olmaz (Sine Qua Non) İlkeler” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, çalışmanın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve Mavi Vatan’da Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına yönelik verilen mücadeleye ışık tutacağına inancını belirterek, Gözügüzelli’ye çalışmalarında başarılar diledi.

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