Emirname onaylandı...

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Fasıl 257 Kamu Sağlığı (Defin ve Mezardan Çıkarma) Yasası’nın 3’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan “Tekke Bahçesi Şehitliğindeki Mezarın Açılması ve Açılan Mezarın Boş Olması Durumunun Tespit Edilmesi veya Çıkarılan Kemiklerin Kimlik Tespitine Müteakip Tekrar Defnedilmesine İlişkin Emirname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.