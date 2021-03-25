En Çok Yağış Çamlıbel Ve Kozanköy’e Düştü

Dairenin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye Çamlıbel’de 22, Kozanköy’de 20, Kalkanlı’da 12, Boğaz ‘da 11; Akdeniz, Karaoğlanoğlu ve Girne’de 9, Beyarmudu ve Akdoğan’da 7, Mehmetcik, Lefke ve Yeşilırmak’ta 6; Alsancak, Doğancı, Mallıdağ, Gemikonağı, Beylerbeyi ve Kırıkkale’de 5 kilogram yağış düştü.