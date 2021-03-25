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En Çok Yağış Çamlıbel Ve Kozanköy’e Düştü

Meteoroloji Dairesine göre, Çamlıbel ve Kozanköy bölgesinde metrekareye dün 20-22 kilogram yağış düştü.

25 Mart 2021 Perşembe 12:02
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En Çok Yağış Çamlıbel Ve Kozanköy’e Düştü

Dairenin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye Çamlıbel’de 22, Kozanköy’de 20, Kalkanlı’da 12, Boğaz    ‘da 11; Akdeniz, Karaoğlanoğlu ve Girne’de 9, Beyarmudu ve  Akdoğan’da 7, Mehmetcik, Lefke ve Yeşilırmak’ta 6; Alsancak, Doğancı, Mallıdağ, Gemikonağı, Beylerbeyi ve Kırıkkale’de 5 kilogram yağış düştü.

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