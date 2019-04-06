En çok yağış Mehmetçik köyüne düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 08:00 ve bu sabah 08:00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mehmetçik: 63 kg/m²; Geçitkale: 22 kg/m²; Çayırova: 18 kg/m²; Devlet Üretme Çiftliği: 9 kg/m²; Akdoğan: 4 kg/m²; Beyarmudu: 3 kg/m²; Vadili, Ercan, Serdarlı: 2 kg/m²; Türkeli, Selvilitepe: 1 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelere ise 1 kg/m2’den az yağış kaydedildi.