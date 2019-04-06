En çok yağış Mehmetçik köyüne düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 08:00 ve bu sabah 08:00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Açıklamada, yağış alan diğer yörelere ise 1 kg/m2’den az yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içinde en çok yağışın Mehmetçik köyüne düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 08:00 ve bu sabah 08:00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Açıklamada, yağış alan diğer yörelere ise 1 kg/m2’den az yağış kaydedildi.