Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye "en fazla 16 kg" yağış düştüğünü belirtti.

01 Ocak 2022 Cumartesi 13:47
0 Okunma
En çok yağış nereye düştü?
banner108

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye "en fazla 16 kg" yağış düştüğünü belirtti.

Dairenin verilerine göre, 24 saatte metrekareye "Duç"ta 16 kg, Kozanköy ve Türkeli 10, Selvilitepe 9, Ercan   7, Lefkoşa ve Beyarmudu 6, Akdoğan, Alsancak, Boğaz, Girne ve Kırıkkale 5, Taşpınar, Alevkaya ve Zümrütköy 4, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzelyurt ve Vadili 3, Akdeniz, Çayönü, Gemikonağı. Yeşilırmak ve Lefke 2, Çamlıbel ve Kalkanlı'da 1kg, diğer bölgelerde ise 1 Kg’nin altında yağmur aldı.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiYağışYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Yılın İlk Bebeği Azra Bebek Oldu
Yeni Yılın İlk Bebeği Azra Bebek Oldu
Başbakan Sucuoğlu, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
Başbakan Sucuoğlu, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim