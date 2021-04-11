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EN FAZLA YAĞIŞ KANTARA’YA DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 21 kilogramla Kantara’da kaydedildiğini açıkladı.

11 Nisan 2021 Pazar 14:15
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EN FAZLA YAĞIŞ KANTARA’YA DÜŞTÜ

Dairenin açıklamasına göre, dün 08.00’den bugün 08.00’e kadar gerçekleşen yağış oranları şu şekilde:
“Kantara, 21 kg, Kozanköy 17 kg, Boğaz ve Taşkent 13 kg, Değirmenlik 11 kg, Lefke ve Zümrütköy 10 kg, Yenierenköy, Yeşilırmak, Türkeli ve Kalkanlı 9 kg, Alevkayası, Akdeniz, Girne, Selvilitepe ve Gemikonağı 8 kg, Güzelyurt, Lefkoşa, Çayırova 7 kg, Alsancak, Taşpınar, Çamlıbel, Ziyamet, Kaleburnu ve Serdarlı 6 kg, Zaferburnu, Akıncılar, Devlet Üretme Çiftliği 5 kg”
Yağış alan diğer yörelerde kaydedilen miktar 0,1 ile 4 kilogram arasında değişiyor.

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