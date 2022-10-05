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Enflasyon rakamları açıklandı!

05 Ekim 2022 Çarşamba 09:16
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Enflasyon rakamları açıklandı!



İstatistik Kurumu eylül ayındaki fiyat artışını yüzde 3.08 olarak açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı verilere göre, eylül ayındaki 3.08’lik fiyat artışı ile 9 aylık enflasyon yüzde 75.64, yıllık enflasyon ise yüzde 120.32 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 40.17 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4.70, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 4.11, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 3.25, Sağlık ana grubunda yüzde 2.33, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.17, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2.12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 1.60, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.33 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 2.81, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1.62, Haberleşme ana grubunda yüzde 0.87 azalış meydana geldi.

Endekste kapsanan 485 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı yüzde 233.33 tiyatro bileti ücreti, yüzde 143.64 özel dersane ücreti (üniversiteye hazırlık) ve yüzde 129.93 ile etüd ücreti (okul öncesi eğitim ve ilköğretim); en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40.00 piyango bileti (TC), yüzde 32.69 limon ve yüzde 32.30 ile rokada oldu.

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