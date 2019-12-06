Engelli bireylere çalışma imkanı verildi

Erülkü Süpermarket, 3 Aralık Salı günü raf, kasa, paketleme, danışma gibi çeşitli bölümlerde engelli vatandaşlarımızın da diğer personeller gibi çalışmalarına imkân sağladı. Erülkü Süpermarket yetkilileri, yaptıkları bu girişim ile engelli vatandaşlarımızın özgüvenlerini güçlendirmeyi ve onlara toplumda görünürlük kazandırmayı hedefledi.

Günün devamında, çeşitli ikramlar eşliğinde, çalışanları ile sohbet etme fırsatı oluşturan Erülkü Süpermarket, engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmelerine ve emeklerinin karşılığını almalarına destek oldu.

Gerçekleştirilen bu etkinlik ile aslında engelleri bizlerin koyduğunu, engelli vatandaşlarımızın toplumda çalışan ve üreten birer birey olduğunu vurguladı. Yapılan bu etkinlik ile Erülkü Süpermarket engelleri aşarak, onlar için de uygun çalışma ortamlarının bulunduğunu göstermiş oldu.

Etkinliğe katılanlar arasında Erülkü Süpermarket Direktörleri Sayın Kağan ERÜLKÜ ve Ali ERÜLKÜ ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz SUCUOĞLU da yer almaktaydı. SUCUOĞLU konuşmasında, engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmanın öneminden ve özel sektörde ki çalışma yaşamında da engelli vatandaşlara yer verilmesinin desteklenmesi gerektiğinden bahsetti. Konuşmasını bitirirken Erülkü Süpermarket’e düzenlediği etkinlikten dolayı teşekkürlerini iletti.